Batida entre carro e caminhonete mata duas pessoas em vicinal de Botucatu

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois veículos bateram de frente na altura do quilômetro 7. Com o impacto da colisão, o motorista e a passageira do carro foram arremessados do veículo. Os óbitos de Thiago José Soares, de 36 anos, e Jéssica Heloisa dos Santos Neves, de 31, foram confirmados no local.