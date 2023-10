Incêndio destrói casa, casal e filhos ficam desabrigados e perdem tudo

Uma casa de madeira localizada na Rua Ipiranga, Alto do Cene, ficou totalmente destruída depois de pegar fogo nesta noite de sexta-feira (27).

De acordo com o morador, a energia da residência havia sido desligada pela concessionária e por isso, comprou velas para iluminar a casa onde mora com a esposa e um filho.

Ao saírem para ir a um vizinho apagaram as velas, depois de um tempo souberam do incêndio.



Apesar da casa e móveis serem destruídos ninguém se feriu.



Atenderam a ocorrência a Policia Militar, Base do Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros de Dracena e o caminhão pipa da Prefeitura e Defesa Civil do município.