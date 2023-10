Incêndio destrói casa e carro em Flórida Paulista

Uma casa e um carro foram destruídos por um incêndio na madrugada deste domingo (29), em Flórida Paulista.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional, junto a Polícia Militar, o incêndio ocorreu na Avenida Leonel Butarelo, antiga 7 de Setembro, consumindo totalmente a residência, o carro e os pertences da família.

A Defesa Civil do município agiu rápido, utilizando o caminhão tanque da Prefeitura para o início do combate das chamas, e posteriormente, com a chegada do Corpo de Bombeiros, os trabalhos foram intensificados, porém, infelizmente, as chamas tomaram conta do imóvel.





Apesar de todo o prejuízo material, não houve feridos nesta ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, um suspeito é procurado sob a acusação de ser o autor do incêndio. O crime pode ter motivos passionais.

Uma mobilização deve ocorrer com o intuito de prestar auxílio para as vítimas.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os fatos.