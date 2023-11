Adamantinense Izabela Rodrigues conquista ouro no Pan 2023

Nesta segunda-feira (30) a adamantinense Izabela Rodrigues alcançou um novo feito no esporte internacional: conquistou o ouro no lançamento de disco feminino nos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago, no Chile.

Para colocar mais uma medalha dourada no peito, assim que iniciou a série de arremessos a atleta nascida na Cidade Joia já bateu os 59,63m. E esta marca assegurou à ela o 1º lugar no pódio até o final da prova – depois lançou 58,02m, 59,36m e 59,47m, segundo informações do GE.

“Estou muito feliz com o resultado, com a minha primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Agora quero descansar um pouco, rever minha família e reiniciar minha preparação para Paris”, disse Izabela, conforme divulgado pela Assessoria de Comunicação do CBAt. E completou: “Quero agradecer a todos que me apoiam, agradeço a todos que torcem por mim, ao meu treinador (João Paulo Alves da Cunha), minha namorada… Enfim, a todos que sempre estão comigo. Quero ver minha família e comemorar.”

Vale lembrar que Izabela foi nada menos que a representante do Brasil no lançamento de disco nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Depois disso, ela vem empilhando troféus e medalhas e superando marcas, como o título de campeã Sul-Americana em 2023.