FLÓRIDA: Everton Ferreira é destaque em evento de fisiculturismo

O floridenses Everton Ferreira, 33 anos, participou do evento fisiculturismo FACCAT CONTEST 2023, que aconteceu no último final de semana na cidade de Tupã.

Everton obteve ótimos resultados, ficando no Top 2 Bodybuilder até 78kgs e Top 4 Sungão até 1,75cm.

O esporte faz parte da rotina do Everton há anos, que se dedica diariamente e é professor de educação física em uma academia na Cidade Amizade.

Vale ressaltar que o atleta conta com acompanhamento de nutricionista e uma preparação com o treinador Ney Souza do Team300.

“Foram meses de muito treinamento, alinhado a uma ótima alimentação”, frisou.

Pelas redes sociais, Everton fez questão de agradecer ainda todos os colaboradores e parceiros que ajudaram durante a preparação.

Em sua página no Instagram @personal_evertonferreira é possível acompanhar o dia a dia dele nos treinamentos, assim como os resultados e treinamento de seus alunos.