Rapaz de 26 anos morre após carro bater em caminhonete e capotar na SP-304, em Santa Bárbara

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o rapaz dirigia um carro Hyundai i30 no sentido Santa Bárbara d’Oeste e, ao realizar manobra de ultrapassagem, bateu na traseira de uma caminhonete Chevrolet S-10, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e capotou na pista no sentido oposto.