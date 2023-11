Homem de 29 anos morre após carro bater em barranco e capotar

O condutor sofreu ferimentos leves. Já outros dois passageiros ficaram gravemente feridos e o quarto ocupante do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante os procedimentos de socorro.



O automóvel ficou parado parcialmente sobre a via, porém foi arrastado ao acostamento devido ao risco de novos acidentes. Com isso, o trânsito fluiu normalmente no local até a finalização dos serviços de perícia pela Polícia Científica.