DRACENA: Programa “Prefeitura no Bairro” será lançado domingo com prestação de serviços para a população

Neste domingo, dia 12 de novembro, o governo André Lemos lança o Programa ‘Prefeitura no Bairro’. A primeira ação ocorrerá no Jardim Santa Clara, das 9h às 12h, ao lado da Unidade de Saúde do bairro, na rua Leordino da Silva Costa com a Rua Antônio Rodrigues de Barros.

O prefeito André Lemos informa que é mais uma oportunidade da população dialogar com a administração municipal diretamente. No dia, o prefeito estará presente assim como a equipe de secretários e demais integrantes do governo.

A primeira edição contará com uma gama de prestação de serviços e também momentos de lazer e entretenimento para toda família.

Haverá apresentações culturais, com a turma do ukulele e turma do Passinho Passinho, ambos do Projeto Culturando (Secretaria de Cultura e Turismo); Coral do Centro de Convivência do Idoso (CCI), regido pela primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social Bianca Kozan Lemos.

A Cultura ainda oferecerá espaço com atividades da Biblioteca Municipal, para as crianças. A equipe do Turismo também estará presente.

Para as crianças, também haverá brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão doce.

O Desenvolvimento Social comparecerá com o serviço do CRAS Volante, levando o atendimento social a população. Bianca informou que estará disponível informações e realização do Cadastro Único assim como demais serviços oferecidos pelo CRAS e o CREAS, e informações sobre como funcionam o Projeto Quero Vida e o CCI.

Na área da Saúde, a secretária Cláudia Luginick pontuou que a unidade do Santa Clara estará aberta promovendo vários atendimentos a população. Poderão ser realizados exames de verificação de hepatites, sífilis e HIV, coleta de Papanicolau, mamografia, atualização da caderneta de vacina e orientação sobre as doses, pesagem do Programa Bolsa Família, para colocar em dia a situação, cadastro da população para atendimentos nas unidades de saúde. Haverá ainda orientação sobre o Novembro Azul (prevenção saúde dos homens), informações sobre cadeiras de rodas e de banho; programa que oferece o serviço de próteses dentárias e exposição de trabalhos feitos pelos frequentadores do CAPS e cadastro de autistas. As mulheres poderão participar do momento de produção de make (maquiagem gratuita) e os homens terão a disposição cortes de cabelos gratuitos.

A secretária de Educação Sabrina Lima informou que alunos da rede municipal de ensino terão trabalhos expostos e estará com equipe no local para tirar dúvidas quanto ao sistema de matrículas.

A EMDAEP que está oferecendo Refis (refinanciamento de dívidas até o dia 30/11), marcará presença, assim como a Defesa Civil do município, para informar a população sobre qual é a sua competência.

A Secretaria do Meio Ambiente e Limpeza Pública estará promovendo a coleta de óleo de cozinha usado, lâmpadas e lixo eletrônico.