Governador Tarcísio de Freitas entrega 88 casas populares em Paulicéia

O compromisso do Governo de São Paulo para ampliar o acesso à moradia digna e ajudar famílias a concretizar o sonho da casa própria foi reforçado nesta sexta-feira (10), na região de Presidente Prudente. Em visitas aos municípios de Sandovalina, Rosana e Paulicéia, o governador Tarcísio de Freitas entregou 261 habitações, além de 354 títulos de propriedade para famílias da cidade de Euclides da Cunha Paulista. O investimento total chegou a R$ 46,8 milhões.

“Estamos entregando hoje 261 residências e chegamos a mais de 11 mil casas entregues neste ano até aqui. E vamos fazer outras grandes entregas de casas até o final do ano em vários municípios, a gente está conseguindo avançar bastante e caminhar na direção da meta que estabelecemos. Hoje, em todo o estado, temos 106 mil unidades habitacionais em produção. De fato, a política habitacional é uma prioridade para o Governo de São Paulo e a gente vai dar muita ênfase nisso”, afirmou o governador.

Durante as três cerimônias de entregas de chaves e documentações, o governador estava acompanhado pelo secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, gestores da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), deputado federal Fernando Marangoni, prefeitos e vereadores.

Em Sandovalina, Tarcísio entregou 109 moradias do Conjunto Sandovalina D, que recebeu investimento de R$ 15,1 milhões. Na sequência, o governador foi a Rosana para entregar 64 casas do conjunto habitacional João Cardoso Mendes. A CDHU investiu R$ 13,2 milhões no empreendimento, que conta ao todo com 100 unidades – 36 já haviam sido entregues em agosto.

Também em Rosana, o governador formalizou a regularização de 354 imóveis de um empreendimento habitacional na cidade de Euclides da Cunha Paulista. Com investimento de R$ 1,4 milhão, o processo também inclui melhorias na infraestrutura viária e de lazer.

No último compromisso do dia, em Paulicéia, Tarcísio fez a entrega de 88 habitações no conjunto Maurina Rodrigues da Costa. Ao todo, o empreendimento tem 132 moradias e recebeu investimento de R$ 17,1 milhões.

“Nós já fizemos milhares de entregas de casas só esse ano. Essa foi a determinação que recebemos e é com esse ânimo que vamos tocar esse governo. Graças ao governador Tarcísio, nós temos essa potência no estado de São Paulo na área da habitação”, afirmou o secretário Marcelo Branco.

As moradias entregues nas três cidades via programa Casa Paulista – modalidade produção habitacional, foram construídas pela CDHU e possuem dois dormitórios, sala de estar, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em 47 m² de área útil. Os imóveis são entregues com piso, azulejos no banheiro, cozinha e área de serviço, laje, cobertura em estrutura metálica e sistema de energia solar.

As prefeituras foram responsáveis pelas doações de terrenos. A CDHU fica responsável pela contratação da construtora e entrega da infraestrutura dos conjuntos, como redes de água, esgoto, energia elétrica e iluminação pública drenagem, asfalto, urbanismo e muros de arrimo.

As famílias foram selecionadas por sorteio e podem financiar os imóveis em até 30 anos, com juros zero para aquelas com renda mensal de até cinco salários mínimos. O valor das prestações pode comprometer, no máximo, 20% dos proventos de cada família.