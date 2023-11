MARIÁPOLIS: Falta de recolhimento de lixo no sábado gera reclamações

A falta de recolhimento do lixo no centro de Mariápolis no último sábado (4), após o feriado (2 de novembro), gerou muitas reclamações de moradores e comerciantes.

O lixo aos sábados sempre foi recolhido, porém a informação foi que a Prefeitura Municipal não recolheu o lixo em razão de não querer pagar hora extra para os servidores como contenção de despesas.

Nas redes sociais foram várias críticas, uma vez que o lixo somente foi recolhido na segunda-feira, gerando mal cheiro e um grande acúmulo no centro da cidade, proporcionando um péssimo aspecto.

O vereador Cleber Oliveira “Bicudo” afirmou que foi “lamentável andar pelas avenidas da cidade e deparar com diversos tambores de lixo sem o devido recolhimento neste final de semana, sendo algo inédito na cidade”.

Ainda de acordo com o vereador, vários comerciantes reclamaram por essa paralisação ocorrida. “Infelizmente a administração quer fazer economia nesse período e gastar em outras coisas sem necessidade”, pontuou.

“Que triste ver uma prioridade, algo corriqueiro, sendo desvalorizada pela gestão pública. Realmente um descaso”, lamentou o vereador.