Polícia Civil esclarece furto de veículo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, esclareceu nesta segunda-feira (13) a autoria de um crime de furto de automóvel registrado no último mês de outubro. Na ocasião, o veículo, que estava estacionado em frente à residência da vítima, foi subtraído durante a madrugada do dia 2 de outubro.

Ainda no mesmo dia, a Polícia Civil, durante diligências, localizou e apreendeu o veículo furtado. Após passar por perícia, o automóvel foi devolvido ao proprietário. Continuando os trabalhos de investigação para identificação do provável autor do crime, com base em laudos periciais confeccionados, a Polícia Civil identificou o suspeito, um homem de 34 anos, residente no município de Junqueirópolis (SP).

O acusado, não estando mais em situação flagrante, será formalmente indiciado e responderá em liberdade pelo crime de furto qualificado.