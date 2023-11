Engavetamento mata homem carbonizado em carro

​Um engavetamento nesta segunda-feira (13) matou um homem no quilômetro 38 da rodovia BR-153, em Onda Verde, na região de Rio Preto (SP). A vítima foi identificada como Vinício Cardoso, de 34 anos. A informação é do Sbtinterior.

De acordo com informações da polícia, o acidente começou porque um caminhão-caçamba não respeitou a parada obrigatória na rodovia por conta de obras e atingiu fortemente a traseira de um Fiat/Uno.

Com o impacto, o Uno acabou atingindo uma Fiat/Toro que também estava parada. A Toro, ainda, bateu em um caminhão, que também estava no trânsito. A vítima estava dentro do Uno, que pegou fogo após o choque. O motorista morreu carbonizado.

​Os motoristas da Toro e do caminhão também ficaram feridos e precisaram ser socorridos até o pronto-socorro de Onda Verde e a UPA Tangará.

O acidente gerou um congestionamento de aproximadamente três quilômetros na rodovia, com o sistema de pare e siga, para o trabalho da Polícia Rodoviária Federal.

Os restos mortais da vítima seriam levados para exame necroscópico e identificação.