Toca do Porco completa dois anos

A Toca do Porco de Flórida Paulista está completando dois anos de funcionamento e de sucesso conquistado junto à população da Cidade Amizade e região.

Para marcar a data, um evento no dia 12 está programado e tem como atração o cantor Sérgio Show.

A empresa – em funcionamento na antiga escola do bairro Aléssio de Flórida Paulista – oferece comidas à base de porco, cerveja e outras bebidas geladas além da tranquilidade do ar livre da zona rural bem perto da cidade.

Na Toca do Porco são servidas porções diversas e as que fazem sucesso são a “porqueta”, panceta, torresmo e linguiça suína acompanhadas de mandioca e outras especiarias.

Para quem opta por tipos de carnes diferentes, a Toca do Porco também oferece outros pratos.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

A Toca do Porco funciona de quinta à domingo das 11h às 22h, com o comando de Silvio Aléssio e Walquíria Lussari.

Siga pela rua Francisco Dias das Neves com sentido à Penitenciária e ao chegar no “Pé de Galinha”, entre à esquerda e siga sempre reto até avistar a “escola do bairro Aléssio”. Visite, conheça e delicie-se!

taqu