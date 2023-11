Caminhão carregado com argamassa capota na rodovia Washington Luís

Um caminhão carregado com argamassa capotou na madrugada desta sexta-feira (17), no km 418 da rodovia Washington Luís, no limite de municípios entre Uchoa e Cedral (SP).

O acidente aconteceu por volta das 2h. O motorista seguia sentido Cedral quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção, saiu para o acostamento da pista e capotou.

O caminhão ficou destruído e parte da carga ficou espalhada pelo local. O motorista, que é morador de Potirendaba (SP), foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto.

O estado de saúde da vítima é estável. Ele estava sozinho no momento do acidente e não houve interdição da via, onde o trânsito fluiu normalmente.