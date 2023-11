Centro Universitário abre inscrições de processo seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Centro Universitário de Adamantina que visa preencher seis vagas no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica.

As vagas são para Enfermagem (2), Nutrição (2) e Fisioterapia (2), com bolsa de R$ 4.106,09. A duração do programa é de dois anos e a taxa de inscrição é de R$ 210.

O pré-requisito exigido é o diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação na categoria profissional e os interessados podem se inscrever até o dia 1º de janeiro de 2024 no site www.consesp.com.br

O processo de seleção será realizado em duas fases, sendo a primeira a prova objetiva (virtual) no dia 11 de janeiro e a segunda, a análise e arguição curricular e entrevista. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no site da Consesp e do Centro Universitário.

“O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica do Centro Universitário está vinculado ao MEC e ao Ministério da Saúde, com concessão de bolsas aos residentes. É uma oportunidade ímpar para profissionais que buscam aprimoramento e excelência em suas áreas. Aos futuros residentes, desejamos um caminho de aprendizado e descobertas que contribuirão para a promoção da saúde e o aprimoramento das práticas profissionais”, ressalta a Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação.