Centro Universitário abre inscrições de processo seletivo para vagas remanescentes nos cursos de graduação

O Centro Universitário de Adamantina vai abrir as inscrições na modalidade de seleção simplificada para ingresso em vagas remanescentes dos cursos de graduação, por análise do histórico escolar do Ensino Médio ou pelos resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para o primeiro semestre letivo de 2024.

Os interessados poderão se inscrever no período de 27 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 através do site www.unifai.com.br, sem taxa de inscrição.

As vagas são para os cursos de Administração (50 vagas), Ciências Contábeis (30), Direito (80), História – Licenciatura (40), Pedagogia – Licenciatura (40), Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (40), Biomedicina (50), Ciências Biológicas – Licenciatura (50), Enfermagem (50), Educação Física (40), Farmácia (50), Fisioterapia (40), Medicina Veterinária (40), Nutrição (40), Odontologia (60), Psicologia (60), Tecnologia em Estética e Cosmética (60), Agronomia (50), Ciência da Computação (30), Engenharia Civil (40), Matemática – Licenciatura (40) e Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (30).

Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no portal da Instituição.