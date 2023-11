FLÓRIDA: Mercadinho Resende comemora aniversário

O Mercadinho Resende de Flórida Paulista está comemorando aniversário e para marcar a data, preparou promoções e descontos especiais.

São 4 anos de atuação diária, atendendo a população de Flórida Paulista no empreendimento que começou com um sonho, que hoje é realidade e para que isso fosse possível, passou por várias fases, incluindo o início de atividades, ampliação do prédio, implantação da padaria, ferinha e agora, coroado com sucesso com o funcionamento do açougue.

A empresa tem a direção do casal Oswaldo Rezende e Cleusa Quatroni. Conta com o atendimento especial de uma equipe de colaboradores sempre prontos para melhor servir.

“É momento de agradecer a cada cliente, cada amigo e aqueles que caminham conosco nesta trajetória. Vamos continuar sempre investindo, acreditando no comércio floridense e fazendo o melhor para nossa população”, agradeceu o empresário Oswaldo Resende.

O mercadinho fica na avenida XV de Novembro, próximo do Ginásio de Esportes. Aberto todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados.