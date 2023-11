PARAPUÃ: Projeto de criação de peixes em pequenos núcleos rurais

Foi iniciado em Parapuã o projeto de produção de peixes em pequenos núcleos rurais, que aconteceu nas dependências da Câmara Municipal com a presença de autoridades do executivo e legislativo, bem como uma das proprietárias da Frutipolpa, além da presença importante dos interessados no projeto e vários produtores rurais do município.

Recentemente a FAO/Banco Mundial realizou um estudo em diversas regiões do mundo sobre sistemas rurais, enfatizando a importância de cinco principais estratégias para eliminar a pobreza, quais sejam: intensificação, diversificação, aumento do acesso à informação, aumento da renda fora da propriedade e êxito da agricultura.

A diversificação, que inclui a aquacultura, foi considerada como a única forma promissora de redução da pobreza rural nos próximos anos.

Foi ressaltado que aquacultura gera empregos, comprovadamente, a custos inferiores aos de outras alternativas. É um setor que se caracteriza por maximizar o uso da tecnologia e o emprego, ao contrário de outros que trocam emprego por tecnologia.