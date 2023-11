Adamantina novamente é destaque regional com os enfeites de Natal

Cidade Joia antecipa instalação dos enfeites e busca atrair turistas

Luzes. Cores. Enfeites. É natal em Adamantina! Sim, já é natal! E a Cidade Joia mais uma vez é destaque regional com uma decoração especial, com milhares de luzes.

Denominado de “Natal Mágico 2023”, os enfeites, luzes e arranjos foram instalados no Cristo, na Rodoviária, no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Praça Élio Micheloni, no Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, no Parque dos Pioneiros, no Parque Caldeira e na passagem Roberto Antonio Romanini.

Os postes em diversas ruas também serão iluminados como uma forma de levar as luzes do natal para toda a cidade.

Para a decoração, foram usados 8 mil metros de corda luminosa, mais de 14 mil metros em cordões de led. Além disso, a Cidade Joia recebeu novos pontos com decoração.

O chefe de gabinete e secretário de planejamento, Gustavo Taniguchi, ressaltou o empenho e dedicação dos funcionários municipais que estão trabalhando desde o começo do ano nos enfeites.

A secretária municipal de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira, pontuou que a decoração natalina tem como objetivo trazer visitantes para o município fomentando o comércio local.

O secretário de Cultura e Turismo, Sergio Vanderlei, ressaltou que a Prefeitura de Adamantina anualmente vem investindo no Natal como uma forma de atrair os municípios da região.

“Mais uma vez, a decoração está linda! Parabéns a todos os envolvidos. O natal é um período muito importante para todas as famílias”, destacou a vice-prefeita Maria de Lourdes dos San-tos Gil, na abertura do “Natal Mágico 2023”, em Adamantina.

“A decoração foi colocada em nossos pontos do município justamente para levar a magia do natal para toda a cidade. Pedimos que a população visite, tire fotos, mas que também man-tenha a ordem”, afirmou o prefeito Márcio Cardim.

CHEGADA DO PAPAI NOEL

Como tradicionalmente acontece, será realizada ainda a chegada do Papai Noel que é sempre marcada por muito mistério. O bom velhinho chegará em Adamantina no dia 10 de dezembro no Parque dos Pioneiros.