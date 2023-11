FLÓRIDA: Lions Clube realiza 3° Caminhada pela Vida, Vencendo o Diabetes

O Lions Clube de Flórida Paulista-Amizade, junto com a sua comissão de saúde, realizou na manhã do feriado de 15 de novembro, a 3° Caminhada pela Vida – Vencendo o Diabetes.

O evento foi realizado em parceria com o Sindicato Rural, Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o professor Sócrates Adalberto da Costa que orientou as atividades físicas e contou com a presença de suas alunas do Projeto “Mais Saúde”.

No encerramento foi servido um delicioso e saudável café da manhã a todos os participantes.

O presidente do Lions Clube – Amizade, Tiago Macorini, agradeceu todos os companheiros, domadoras e filhotes pela participação na caminhada e especialmente a comissão de saúde, CL Valdeir e CaL Clarice pela parceria do Senar e ao professor Sócrates e suas alunas que tornaram ainda mais especial o evento. “Gratidão a todos que puderam prestigiar essa campanha tão importante”, afirmou.