IRAPURU: Saúde realiza cerimônia de formatura do curso técnico para ACS e ACE

O Projeto Saúde com Agente em Irapuru, celebrou a formatura dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e do Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias, destinado aos Agentes de Combate às Endemias (ACE).

A solenidade de formatura ocorreu na quinta-feira, dia 16, e contou com a participação de 10 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 2 Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Este projeto é uma parceria entre a UFRGS, o Ministério da Saúde e o CONASEMS, com o propósito de oferecer cursos técnicos específicos: o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, direcionado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e o Curso Técnico em Vigilância em Saúde com ênfase no Combate às Endemias, voltado para os Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Trata-se de uma iniciativa que busca aprimorar os indicadores de saúde, a qualidade dos serviços prestados na Atenção Primária e a capacidade de resposta do SUS aos usuários.

Além disso, reforça o reconhecimento da importância dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, que desempenham um papel crucial como educadores para a cidadania em saúde, ampliando seu envolvimento na prevenção e cuidado com a população.

A cidade de Irapuru obteve benefícios significativos com essa formação, com profissionais capacitados, com um olhar atento às diversas situações de saúde, fortalecendo ainda mais a conexão entre os usuários e o Sistema Único de Saúde (SUS).

A Prefeitura de Irapuru expressa sua gratidão a Preceptora Naira Caivano, pelo comprometimento e dedicação ao longo do curso, e parabeniza todos os formandos.