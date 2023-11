Premiação dos Congressos Científicos 2023 lota auditório do Centro Universitário de Adamantina

A cerimônia de premiação dos Congressos Científicos – edição 2023 do Centro Universitário de Adamantina lotou o Auditório Miguel Reale, Câmpus II da instituição (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000), na noite desta terça-feira, 21 de novembro. Congressistas do 17º CIC Universitário, 16º CIC Júnior e 13º CPC participaram do evento junto a docentes orientadores/as, amigos/as e familiares.

Em cada congresso, o/a autor/a contemplado/a com o primeiro lugar, por área de conhecimento, recebeu um smartphone. Já coautores/as e orientador/a, nas três primeiras colocações, foram premiados/as com um carregador portátil (power bank). O segundo lugar, em cada área de conhecimento, recebeu uma “Alexa”, assistente virtual desenvolvida pela Amazon. E o terceiro colocado, um carregador portátil (power bank).

A premiação destinada às maquetes e para a VIII Jornada de Lançamento de Foguetes foi um carregador portátil (power bank) para cada participante e orientador/a.

Os Congressos Científicos 2023 registraram a apresentação de 644 trabalhos e 1.509 autores entre 23 e 25 de outubro. Em 2022, foram 1.441 autores e 653 trabalhos apresentados. Nesta edição, houve também a oferta de 11 minicursos e seis palestras divididas por áreas de conhecimento.

“Parabéns aos/às vencedores e muito obrigado a todos/as os/as participantes. Nos vemos em 2024 em um Congresso que busca, cada vez mais, divulgar e prestigiar a Ciência”, destaca a PROPPG.

A lista dos/as premiados/as está disponível no site www.fai.com.br/cic.