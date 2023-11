ARTIGO: O que é Neurofeedback?

O Neurofeedback é um método de treinamento cerebral que traz muitos resultados positivos para o paciente com o alvo de aperfeiçoar a performance o cerebral por meio da neuromodulação (alterar o funcionamento dos neurônios e melhorar o tráfego nas vias neuronais por meio de estímulos localizados).

O tratamento não tem qualquer efeito medicamentoso e muito menos agressivo no cérebro. Ele, de uma maneira adequada estimula as aptidões naturais do cérebro, promovendo o desenvolvendo do potencial cerebral, corrigindo distúrbios, o que traz uma melhoria no desempenho cognitivo e comportamental.

A técnica é executada através de eletrodos colocadas no couro cabeludo que captam sinais elétricos derivados dos neurônios, sendo interpretados e processados por um software especializado (Neurobots).

Através deste procedimento, o funcionamento do cérebro pode ser seguido em tempo real em uma tela de um notebook.

A partir de então, o paciente vai aprendendo por tentativas, erros e acertos, a levar o cérebro a uma transformação, através da neuroplasticidade.

Já é sabido que o cérebro trabalha por meio de descargas elétricas, que são o alicerce de comunicação entre os neurônios.

As ondas elétricas podem ser identificadas por meio da análise do eletroencefalograma (EEG). Tudo que é controlado por elas interferem nas funções executivas

As funções executivas são as habilidades cognitivas que nos deixam dominar e regular nossos pensamentos, nossas emoções e nossos atos diante dos conflitos ou das distrações. Podemos destacar; controle inibitório, autorregulação, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e autocontrole.

O tratamento com neurofeedback é totalmente natural e não agressivo, ou seja, o paciente não ganha nenhum tipo de irradiação elétrica ou magnética do aparelho.

Os eletrodos são colocados sobre o couro cabeludo para a captação das emissões elétricas dos neurônios, que pulsam dentro do crânio. Por meio de cabos, estas informações elétricas são enviadas a um computador. Tal terapia permite que o paciente trabalhe diretamente no problema.

O Neurofeedback pode ser indicado para:

Transtorno do déficit de atenção (TDA e TDAH), transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, dificuldades de concentração, dificuldades de memória, distúrbios de aprendizagem, enxaqueca, estresse, fibromialgia, hiperatividade, insônia, síndrome do pânico, entre outros problemas.