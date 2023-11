LUCÉLIA: Vereadores anunciam conquista de verba com deputado para atendimento de crianças autistas

Os vereadores André Baracka, Willian Vianna e Marcinho, anunciaram através das redes sociais, a conquista de uma importante verba através do deputado federal Luiz Carlos Motta.

De acordo com os vereadores a pedido da prefeita Tati Guilhermino, eles foram para a capital paulista onde conseguiram uma verba ainda para este ano no valor de R$ 150 mil junto ao deputado Luiz Carlos Motta visando garantir a continuidade do atendimento da Clina Especializada para as crianças autistas de Lucélia.

Os vereadores informaram ainda que pleitearam outra verba no mesmo valor para garantir o atendimento das crianças na Clínica Especializada para o próximo ano.

Ressaltaram os vereadores o apoio do ex-vereador Julio da Auto Escola no atendimento do deputado Luiz Carlos Motta, onde agradeceram a destinação do recurso pleiteado ainda para este ano.