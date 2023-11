Caminhão carregado com frutas tomba na SP-294 entre Marília e Vera Cruz

Um caminhão tombou em cima da mureta central da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em grave acidente registrado no final da tarde desta terça-feira (28), em trecho que fica entre Marília e Vera Cruz. O veículo transportava cerca de uma tonelada de frutas, que seriam levadas para Bauru.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista relatou que conduzia o caminhão pela SP-294, sentido Marília-Bauru, quando o veículo quebrou no quilômetro 438 da rodovia, fazendo com que perdesse a direção e tombasse lateralmente.

O caminhão atravessou a mureta central e por pouco não atingiu veículos que vinham no sentido contrário. Apesar da gravidade do acidente, o motorista escapou ileso, sem ferimentos, dispensando o atendimento médico.