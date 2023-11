Mulher fica ferida em capotamento na SP-294, em Flórida Paulista

Uma mulher sofreu ferimentos leves em decorrência de um capotamento ocorrido por volta das 15h20 de hoje (29), no km 603, da SP-294, próximo ao Frigorífico Alimenta, em Flórida Paulista.

A reportagem do portal Folha Regional NET esteve no local e apurou junto à Polícia Rodoviária, que a mulher seguia no sentido Flórida Paulista / Adamantina, quando por motivos ainda desconhecidos, houve a perda do controle da direção, fazendo com que o veículo atingisse a defensa metálica e em seguida capotasse.

Uma ambulância da Prefeitura de Flórida Paulista encaminhou a vítima até a Santa Casa de Misericórdia, onde ela passou por atendimento médico.

O veículo Toyota Corolla ficou bastante danificado e foi removido do local do acidente pelas equipes de atendimento ao usuário da Eixo SP.



Também atuaram nesta ocorrência o Corpo de Bombeiros e o resgate da concessionária.