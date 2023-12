Na Piracema, Polícia Ambiental apreende rede usada em “arrastão” no Rio Aguapeí em Lucélia

Hoje (30) durante Operação Piracema uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou policiamento náutico no Rio Aguapeí, jusante da cachoeira Salto Botelho no município de Lucélia e acabou por realizar algumas incursões na mata ciliar do referido manancial, achando um saco de ráfia contendo em seu interior uma rede de pesca molhada.



Ao retirar a rede do saco, verificou-se que era uma “feiticeira” utilizada para pesca de arrasto (modalidade proibida), com dois panos de redes paralelos, sendo um com malhas 150 milímetros e o outro com malhas 310 milímetros, medindo 14 metros de comprimento por 5,5 metros de altura.

O material foi apreendido e depositado na sede da Polícia Ambiental em Presidente Prudente, para posterior destruição.