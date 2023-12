Polícias Civil e Militar recebem o certificado “Mérito e Reconhecimento”, do Grupo Folha Regional

As polícias Civil e Militar de Flórida Paulista foram homenageadas em evento realizado pelo Grupo Folha Regional – (Jornal, TV e Sites), na noite do último dia 24 de novembro.

O “Melhores do Ano”, realizado no Imperial Eventos, reuniu 70 homenageados, contando ainda com a entrega do certificado “Mérito & Reconhecimento 2023”, para aqueles que fazem a diferença nos mais diversos segmentos e em prol à população da Cidade Amizade.

Representando a Polícia Civil, o delegado Dr. Hilton Testi Renz. A Polícia Militar foi retratada pela pessoa do Sargento PM D’Aquino, comandante do 4º Grupamento Policial.

Ambos os representantes das forças policiais receberam o certificado emitido pelo Grupo Folha Regional, assinado pelo diretor Urter Massarotte Júnior e entregue pelo prefeito Wilson Fróio Júnior, vice-prefeito Nei Gazola e o presidente da Câmara, Professor Rafael.



“O Grupo Folha Regional destaca sempre aqueles que desempenham um papel relevante e voltado para as causas da população. As polícias Civil e Militar são um exemplo disso e estão presentes diariamente na mediação de conflitos e garantindo a segurança da nossa cidade, fazendo com que ela esteja entre as mais seguras do Estado, e por isso, receberam o certificado Mérito e Reconhecimento 2023”, destacou o diretor Massarotte.

O jornalismo Folha Regional está 24 horas ligado em tudo o que acontece e destaca sempre as principais ocorrências do setor policial, levando a informação com credibilidade aos leitores, tanto na versão impressa, quanto na digital, onde milhares de internautas acompanham os fatos através do portal Folha Regional NET.

“É sem dúvidas o merecido reconhecimento a estes profissionais e os seus pares, que, seja na Delegacia, no Grupamento Policial e nas ruas, representam de forma ímpar a Segurança Pública do Estado de São Paulo em Flórida Paulista. Para nós, motivo de grande orgulho retratar o bom trabalho prestado diariamente em nosso município”, disse o repórter policial Diego Fernandes.

O certificado de Mérito e Reconhecimento, marca o sucesso e coroa mais um ano de trabalho dos homenageados.