Caminhonete capota e desprende reboque em rodovia

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu na rotatória de Tupi Paulista, próximo à saída de acesso a Monte Castelo (SP). Devido ao capotamento, o reboque que estava preso à caminhonete , com placas de Campo Mourão (PR), se desprendeu e ficou sobre a via.



Um dos ocupantes do veículo teve ferimentos leves e precisou receber atendimento médico. Já os outros três passageiros não ficaram machucados.