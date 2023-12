Emprega Prudente oferece 195 oportunidades de trabalho nesta terça-feira

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 195 vagas nesta terça-feira, dia 5 de dezembro, muitas oportunidades de trabalho disponibilizadas nesta semana, para quem busca uma colocação no mercado trabalho.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Confira algumas vagas do Emprega Prudente: 7 vagas para Auxiliar de Enfermagem; 26 vagas para Auxiliar de Produção; 8 vagas para Motorista Entregador; 20 vagas para Motorista de Caminhão Toco; 15 vagas para Motorista de Ônibus, além de diversas vagas para vendedor e outras oportunidades.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Confira todas as vagas:

1 vaga para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor de Logística

1 vaga para Auxiliar Administrativo Logístico

1 vaga para Assistente Operacional

1 vaga para Consultora de Vendas

1 vaga para Atendimento ao Cliente

1 vaga para Vendedora

1 vaga para Consultor de Vendas

2 vagas para Vendedora

7 vagas para Auxiliar de Enfermagem

1 vaga para Auxiliar de Compras

2 vagas para Auxiliar de Produção (PCD)

26 vagas para Auxiliar de Produção

4 vagas para Vendedor (a)

1 vaga para Atendente

1 vaga para Auxiliar Geral

1 vaga para Atendente de Loja Noturno

7 vagas para Atendente

1 vaga para Auxiliar de Manutenção em Refrigeração e Ar Condicionado

8 vagas para Motorista Entregador

2 vagas para Auxiliar Contábil

6 vagas para Auxiliar de Cozinha

10 vagas para Motorista de Caminhão Truck

10 vagas para Motorista de Caminhão Toco

2 vagas para Motorista Toco

1 vaga para Atendente de Restaurante

1 vaga para Representante Comercial

1 vaga para Serviços Gerais

4 vagas para Assessor de Operações

1 vaga para Operador de Guincho/Empilhadeira

1 vaga para Encanador

1 vaga para Eletricista

1 vaga para Auxiliar de Manutenção

1 vaga para Vendedor Externo

9 vagas para Pedreiro

1 vaga para Encarregado de Obra

1 vaga para Costureira

3 vagas para Vendedor

1 vaga para Pré-Vendedor

2 vagas para Vendedor Interno (colchões, estofados e móveis)

3 vagas para Vendedor Interno

4 vagas para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Preparador Automotivo

1 vaga para Pintor Automotivo

1 vaga para Funileiro

1 vaga para Auxiliar de Funilaria e Pintura

1 vaga para Servente de Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Eletricista

1 vaga para Ajudante de Serviços Gerais (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Laboratório

2 vagas para Operadora de Caixa

1 vaga para Operador Comercial e de Caixa

1 vaga para Auxiliar de Padeiro

1 vaga para Auxiliar de Pizzaiolo

1 vaga para Assistente Técnico de Segurança do Trabalho

1 vaga para Técnico em Segurança

3 vagas para Recepcionista

1 vaga para Terapeuta Ocupacional

1 vaga para Fonoaudióloga

1 vaga para Mecânico de Manutenção

1 vaga para Auxiliar de Lavanderia

1 vaga para Confeiteira/Panificação

1 vaga para Segurança – Temporário

1 vaga para Auxiliar de Estoque

1 vaga para Servente de Obra (limpeza)

1 vaga para Chapeiro

1 vaga para Salgadeira

15 vagas para Motorista de Ônibus

2 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Líder de Oficina / Coordenador

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Serviços Gerais de Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Limpeza (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Padaria

1 vaga para Vendedor Externo

2 vagas para Cozinheiro

1 vaga para Visitador Técnico/Representante Comercial

1 vaga para Secretária

1 vaga para Técnico em Informática

1 vaga para Auxiliar de Almoxarifado / Estoque

2 vagas para Analista de Pós Venda