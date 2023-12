IRAPURU: Karatê conquista medalhas em Dracena

Os atletas do Karatê Irapuru tiveram mais um fim de semana de competições, após a 3° Etapa do Estadual, eles foram a Dracena participar do “Festival local” pelo segundo ano consecutivo

Os atletas conquistaram muitas medalhas reafirmando a crescente evolução da modalidade em Irapuru.

O quadro de medalhas ficou assim:

Arthur Alves – Ouro Kumite / Ouro Kata

Pedro Chaves – Bronze Kumite / Bronze Kata

Enzo – Ouro Kata / Bronze Kumite

Geovana Calegon – Bronze Kumite

Geovana Carneiro – Prata Kata / Bronze Kumite

Ellen Savio Bronze Kata / Prata Kumite

Hellen Pereira – Prata Kata / Ouro Kumite

Maria Silva – Ouro Kata / Ouro Kumite

Maria Pereira – Ouro Kata / Prata Kumite

Samuel Oliveira – Ouro Kumite/ Bronze Kata

Luiz Alves – Ouro Kata / Prata Kumite

Matheus Alves – Prata Kumite

Laura Bernaqui – Prata Kumite

Sara Bernaqui – Ouro Kata / Prata Kumite

Na ocasião o Diretor de Esportes de Irapuru Elvis Marques esteve presente prestigiando o atletas.

A equipe do Karatê Irapuru agradece o Sensei Márcio, pelo convite feito ao nosso Sensei Alex Chiaradia, para que nossa equipe participasse desta competição de grande relevância.