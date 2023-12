LUCÉLIA: Acender das luzes e chegada do papai Noel será no dia 8 de dezembro

A Prefeitura de Lucélia já está trabalhando na decoração especial de Natal nas principais avenidas da Capital da Amizade.

Também a praça da Igreja da Matriz está recebendo uma decoração especial com grande número de enfeites que promete deixar o local com muito brilho e colorido para o final de ano.

De acordo com a programação divulgada, no próximo dia 8 de dezembro, a partir das 20h, acontecerá o acender das luzes e chegada do papai Noel na cidade.

O evento que abrirá a programação de final de ano em Lucélia acontecerá na praça da Matriz e contará com diversas atrações.