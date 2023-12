Motociclista avança na contramão e atinge carro na Santos Dumont, em Indaiatuba

Um motociclista de 34 anos ficou ferido de forma grave após colidir frontalmente com um carro na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba. Sem motivo aparente, o motociclista invadiu a pista contrária e atingiu a frente do carro. O caso foi registrado na delegacia de Indaiatuba.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o motociclista trafegava sentido Indaiatuba e na altura do quilômetro 57, ele atravessou o canteiro e bateu na frente de um carro que estava a caminho de Campinas.

O Resgate, do Corpo de Bombeiros, e a ambulância da AB Colinas, concessionária responsável pelo trecho, prestaram socorro e o motociclista foi encaminhado ao Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo), onde permanece internado em estado grave.

O motorista do carro teve apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no próprio local. O acidente causou lentidão no trecho por conta do resgate dos feridos e dos curiosos.