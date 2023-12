Carreta de caminhão se solta na rodovia SP-294 em Marília

Um caminhão soltou a carreta que carregava na tarde de hoje, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília.

Por sorte, o compartimento de cargas do veículo caiu na canaleta de águas pluviais ao lado do acostamento, não provocando nenhum acidente. O trânsito é lento pelo local.

De acordo com informações apuradas pelo Marília Notícia, por volta das 15h, o veículo trafegava pela SP-294, altura do quilômetro 449, no sentido capital-interior, sendo que após passar a entrada para a avenida Presidente Roosevelt, antes da entrada de acesso para o hotel Sun Valley, a carreta se soltou.