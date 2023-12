FLÓRIDA: Detran-SP garante execução de convênio “Respeito à Vida”

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), garantiu nesta semana a execução do convênio “Respeito à Vida”, assinado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Flórida Paulista.

A confirmação veio conforme áudio gravado pela coordenadora do Detran-SP, Carmeliza Souza Alves, e enviado ao prefeito Wilson Fróio Júnior que esteve buscando informações sobre a execução do convênio que foi assinado no ano passado (2022).

De acordo com a coordenadora do Detran-SP, alguns fatores acabaram prejudicando e inviabilizando o cronograma dos serviços, porém, com o aditamento da ordem de execução, serão construídas as lombos faixas e faixas elevadas, conforme consta no projeto.

Já sobre a questão dos semáforos, a coordenadora Carmeliza Souza Alves, também informou que haverá uma licitação, onde após conhecida a empresa vencedora do processo, vai ser emitida a autorização para que a mesma possa dar andamento nos trabalhos de instalação do equipamento.

Este convênio prevê a instalação de dispositivos que vão garantir maior segurança aos pedestres e motoristas no trânsito de Flórida Paulista, beneficiando principalmente o centro da cidade.