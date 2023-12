FLÓRIDA: Campo de futebol médio do Centro de Lazer tem o gramado reformado

O campo de futebol médio localizado na área interna do Centro de Lazer de Flórida Paulista está sendo reformado.

Desta forma, o antigo gramado que estava bastante desgasto e era alvo de reclamações de esportistas foi totalmente retirado.

Em seu lugar foi efetuado o plantio de novo gramado que agora está recebendo os cuidados necessários para sua fixação e após utilização para a prática esportiva.

A reforma do gramado do campo de futebol médio do Centro de Lazer está sendo executada pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

O vereador Gato do Ovo através de vídeo postado nas redes sociais agradeceu a Prefeitura Municipal pela execução do serviço, ressaltando que o serviço executado atende desta forma a sua solicitação.

Em razão da localização do campo de futebol médio do Centro de Lazer com novo gramado proporcionará melhores condições da realização de eventos esportivos no local.