Goleiro luceliense Gabriel Gasparotto é anunciado na Chapecoense

Menos de uma semana após deixar o Botafogo F.C. de Ribeirão Preto, o “Pantera da Mogiana” em comum acordo com os dirigentes, o goleiro luceliense Gabriel Gasparotto, já tem um novo time para 2024.

Gabriel Gasparotto foi anunciado no início desta segunda-feira (11), como novo reforço da A.C. Chapecoense, para as disputas das competições do Campeonato Catarinense e Brasileiro da Série- B.

O luceliense, que vai se apresentar com o elenco no dia 26 de dezembro, acertou um vínculo com time da Chapecoense até o fim de novembro/2024. Além do time catarinense, o goleiro tinha outras propostas.

FIGUEIRENSE

Está será a segunda passagem do luceliense no futebol catarinense. No início do ano ele jogou no arquirrival, o time do Figueirense, onde ficou seis meses.

“Feliz com a nova equipe e mais ainda com esta oportunidade de jogar em uma grande do futebol brasileiro”, finalizou Gabriel Gasparotto.