SUPERMERCADOS IKEDA: Confira os ganhadores dos 15 vales-compra de R$ 500

Também foram sorteadas duas caixas de cerveja e um micro-ondas

Foi realizado na tarde desta terça-feira (12), o sorteio da Promoção “15 anos, 15 prêmios” do Supermercados Ikeda de Flórida Paulista.

A apuração contou com a colaboração de clientes e os cupons foram retirados por crianças cujos pais realizavam compras no supermercado no momento do sorteio, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional.



Confira os ganhadores:



VALES-COMPRA



PRIMEIRO BLOCO – 1º vale-compra: Rosimeire Cassimiro; 2º vale-compra: Djanira Luiza; 3º vale-compra: Rosângela Ap. Romano; 4º vale-compra: Camila da Silva; 5º vale-compra: Vilma Ap. Rigoleto



SEGUNDO BLOCO – 6º vale-compra: Cleusa Bomfim; 7º vale-compra: João Carlos F.; 8º vale-compra: Stela Bomura 9º vale-compra: Maria Lúcia Nakao; 10º vale-compra: Roseli Cruz.

TERCEIRO BLOCO – 11º vale-compra: Miriam Rosseto; 12º vale-compra: Aparecida Pereira; 13º vale-compra: Antônio José dos Santos; 14º vale-compra: Douglas Aparecido; 15º vale-compra: Lisangela Palomares.

PRÊMIOS EXTRAS: Mário Tamaio – Uma caixa de cerveja (lata 350 ml); Valdevino Carlos de Melo – Uma caixa de cerveja (garrafas 600 ml); Edvaldo de Jesus – Um forno micro-ondas.