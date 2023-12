FLÓRIDA: Enchentes voltam a tomar ruas e vereador aponta bueiros entupidos

Usando a tribuna em sessão da Câmara Municipal, em Flórida Paulista, o vereador professor Rafael, fez um alerta para a necessidade da limpeza e manutenção dos bueiros e caixas de captação de águas pluviais no município.

O alerta surgiu após as fortes chuvas sobre a cidade nos últimos dias ocasionarem enchentes que tomaram a rua Engenheiro José Fonterrada Vieira, local que por diversas vezes foi palco de casas invadidas por água, lama e outros objetos trazidos pela enxurrada, causando ainda grandes prejuízos aos moradores.

Professor Rafael apresentou no telão e na transmissão ao vivo, fotos de bueiros entupidos com “terra até a tampa” e em algumas imagens, o dispositivo tampado com concreto.

“Eu já tinha trazido aqui este assunto, inclusive com imagens na época de seca; agora com o tempo chuvoso, novamente. Vemos que nada foi feito e que o resultado não poderia ser outro a não ser a forte enxurrada, invasão de casas, prédios públicos e outros locais. É preciso fazer algo preventivo para que a população não sofra as consequências”, cobrou professor Rafael.

O vereador afirmou que vai continuar cobrado solução para o problema.