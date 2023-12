Jacto inaugura fábrica com 96 mil m² de área construída

A Jacto, multinacional brasileira de máquinas, soluções e serviços agrícolas, inaugurou em Paulópolis, distrito de Pompeia, mais um grande e importante empreendimento: uma nova fábrica que chega para atender ao mercado interno e externo com as linhas de produtos para pulverização, adubação, plantio, colheita de cana-de-açúcar, além de agricultura de precisão, agricultura digital e veículos autônomos.

“É com imensa alegria que compartilhamos esse momento com nossos clientes, parceiros, amigos e toda a comunidade de Pompeia. Ficar aqui foi uma escolha que considerou o nosso comprometimento com a região e a sociedade local. Temos uma história de 75 anos alicerçada em valores fundamentais que nos possibilitaram prosperar até aqui e que continuam imprescindíveis para o crescimento e a longevidade da nossa empresa”, comenta Ricardo Nishimura, presidente do conselho de administração do Grupo Jacto e acionista da Empresa.

Em 96 mil m² de área construída, a planta de Paulópolis segue os conceitos da indústria 4.0 com tecnologias e instalações altamente modernas e sustentáveis.

A fábrica possui sistema automatizado de pintura, movimentação de materiais realizada por veículos autônomos (AGVs), entre outras tecnologias de vanguarda totalmente integradas ao sistema MES (Manufacturing Execution Systems), com monitoramento e coordenação online de todo o processo produtivo.

Para o funcionamento online e integrado de produção da fábrica, a Jacto investiu na construção de uma rede privada 5G sem fio, homologada pela Anatel.

Outro destaque da nova planta são os conceitos de sustentabilidade que reiteram a responsabilidade da empresa com o meio ambiente.

Cerca de 12 mil placas solares foram instaladas para a geração de energia e até 90% da água utilizada nos processos da fábrica podem ser reutilizados.

O bem-estar dos funcionários também foi considerado. A nova fábrica oferece espaço de convivência amplo, climatizado, com lanchonete, cozinha e espaço para jogos.