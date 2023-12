União Nordesul e Fiomentira vencem na 1ª Copa Bussi de Lucélia

O União Nordesul F.C./ Cesta Básica, fez seus três primeiros pontos, na disputa da 1ª Copa Municipal “Bussi” de Futebol Médio de Lucélia.

A equipe com o gol do meio campista Alberto, venceu por 1 a 0, o bom time do Galáticos F.C./ Asfal/ JG Lanches.

A partida entre as duas equipes foi realizada no domingo (10), no campo do Clube Afucal, e teve ainda a Fiomentira F.C., conseguindo também seus três primeiros pontos, ao vencer por 1 a 0 a Academia Bussi/ Marcel Celulares.

CLASSIFICAÇÃO

1º Lugar – River Plate – 3, Galácticos – 3, Morro – 3, NM Instalações Elétricas – 3, Autoescola União – 3, Fiomentira – 3, União Nordesul – 3, Mate Store – 0, Academia Bussi – 0 e TW Ba r- 0.

ARBITRAGEM

Aguinaldo Nascimento “Té” e Lucas Renato “Lucão” (Lucélia) com excelente trabalho e mesário Osvaldo Silva (Lucélia).

QUARTA RODADA

A quarta rodada marcada pelo organizador e vereador Vinicius Bussi, acontecerá no domingo (17), com três confrontos, com início previsto para às 8h30.

-No primeiro jogo Mate Store Ervateria/ Catadão X TW Bar/ Bancários.

-No segundo NM Instalações Elétricas X River Plate F.C/Mecânica RL.

-Encerrando os jogos Amigos do Bruninho/ Moto Taxi X Autoescola União F.C.

AFUCAL

Os jogos estão sendo realizados no campo do Clube da Afucal.

– Na foto, a equipe do União Nordesul F.C./ Cesta Básica, conquistou o resultado positivo.