Emprega Prudente oferece 162 oportunidades de trabalho nesta sexta-feira

As vagas podem ser consultadas no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 162 oportunidades de trabalho, em diversas áreas, além de vagas PCD.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Confira as vagas disponíveis:

2 vagas para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor de Logística

1 vaga para Auxiliar Administrativo Logístico

1 vaga para Auxiliar de Logística

1 vaga para Assistente Operacional

2 vagas para Auxiliar de Produção (PCD)

2 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Atendente de Restaurante

1 vaga para Atendente

10 vagas para Motorista de Caminhão Truck

10 vagas para Motorista de Caminhão Toco

1 vaga para Motorista Toco

1 vaga para Costureira

1 vaga para Serviços Gerais/Camareira

1 vaga para Auxiliar de Limpeza (PCD)

4 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Recepcionista/Mensageira

1 vaga para Recepcionista

3 vagas para Vendedor

2 vagas para Vendedor Interno (colchões, estofados e móveis)

3 vagas para Vendedor Interno

1 vaga para Advogado Trabalhista

15 vagas para Motorista de Ônibus

1 vaga para Secretária

1 vaga para Técnico em Informática

2 vagas para Motorista Entregador

3 vagas para Auxiliar Administrativo

4 vagas para Auxiliar Administrativo (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Almoxarifado / Estoque

2 vagas para Analista de Pós-Venda

1 vaga para Mecânico

5 vagas para Auxiliar de Instalador de Energia Solar

1 vaga para Analista de Marketing

1 vaga para Assistente de Compras

1 vaga para Assistente de Mídias Sociais

3 vagas para Auxiliar de Instalador de Energia Solar

8 vagas para Operador de Empilhadeira

1 vaga para Vendedor

4 vagas para Controlador de Acesso

1 vaga para Cozinheiro(a)

1 vaga para Cozinheira

1 vaga para Salgadeira

2 vagas para Soldador de Veículos a Diesel

1 vaga para Estoquista

1 vaga para Gestor de Restaurante

1 vaga para Farmacêutico

8 vagas para Etiquetagem (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Cozinha – Panificadora

2 vagas para Auxiliar de Cozinha

3 vagas para Atendente

3 vagas para Empacotador

1 vaga para Encanador

1 vaga para Eletricista

1 vaga para Auxiliar de Manutenção

1 vaga para Vendedor(a)

1 vaga para Assistente Comercial

1 vaga para Mecânico de Refrigeração

3 vagas para Repositor

1 vaga para Auxiliar Geral

2 vagas para Empacotador

1 vaga para Supervisora de Call Center

3 vagas para Mecânico de Automóveis

1 vaga para Auxiliar de Pacotes

1 vaga para Polidor Automotivo

1 vaga para Montador Automotivo

3 vagas para Técnico Eletrônico

3 vagas para Auxiliar de Técnico Eletrônico

1 vaga para Operador de Máquinas – Retroescavadeira

1 vaga para Ajudante de Motorista

1 vaga para Gerente de Loja de Calçados

1 vaga para Auxiliar Financeiro

1 vaga para Analista de Recursos Humanos