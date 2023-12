ADAMANTINA: Prefeitura recebe três milhões Governo do Estado de São Paulo

Recapeamento asfáltico será executado em mais de 65 mil metros

O prefeito Márcio Cardim e o secretário de gabinete e de planejamento, Gustavo Taniguchi, participaram de uma solenidade na última sexta-feira (15) que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes.

Na oportunidade, foi realizada a assinatura de convênio estadual destinado a recapeamento asfáltico de diversas ruas do município que totalizarão 65.577,24 metros.

Adamantina será beneficiada com o valor de repasse de três milhões de reais que serão enviados por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. A contrapartida municipal será de 436.498,76. A soma do investimento será de R$3.436.498,76. Agora, o projeto será encaminhado para licitação.

“Obrigada Tarcísio. O governador vem desempenhando um excelente trabalho. Adamantina agradece todo o investimento que vem sendo destinado ao município”, afirma o prefeito.