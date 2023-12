Centro Universitário abre inscrições do Processo para Progressão de Termo no curso de Medicina

Estão abertas as inscrições do processo para progressão de termo dos alunos do curso de graduação em Medicina do Centro Universitário de Adamantina, referente ao 1º semestre de 2024.

São oferecidas nove vagas para o 3º Termo e cinco para o 5º Termo. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de janeiro pelo link https://forms.gle/S13McFAktn34jq4X8 (é preciso estar logado no e-mail @fai.com.br).

Podem se inscrever para a Progressão de Termo os alunos efetivamente matriculados no curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina em semestre/termo anterior ao semestre/termo requerido. Não há taxa de inscrição.

O processo será realizado por Análise Curricular e a classificação final será divulgada no site da Instituição no dia 2 de fevereiro de 2024.

Os aprovados devem realizar a rematrícula nos dias 8 e 9 de fevereiro na secretaria do Câmpus I, localizado à rua Nove de Julho, 730, das 9h às 11h e das 13h às 16 horas.

Mais informações no Edital nº 33/2023.