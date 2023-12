FLÓRIDA: Açougue do Mercadinho Resende funcionando em horário especial

A carne para sua confraternização de Natal está no Resende



O Mercadinho Resende de Flórida Paulista estará aberto neste sábado e também no domingo e segunda-feira (Natal), para garantir a carne do seu churrasco e tudo o que você precisa para a confraternização com sua família e amigos.

No açougue do Resende, você encontra vários tipos de cortes, com qualidade e procedência.



O atendimento especializado é feito por uma equipe sempre pronta para oferecer o que há de melhor e com açougueiros que entendem do assunto.

O Mercadinho Resende fica na Avenida 15 de Novembro e funciona diariamente das 5h30 às 21h, com a direção do Oswaldo e Cleusa Resende.