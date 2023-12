Policiais militares prendem mais um procurado pela Justiça em Flórida Paulista

Na manhã de terça-feira (19), os policiais militares de Flórida Paulista realizaram mais uma captura de condenado pela Justiça.

O homem que possui condenação pelo crime de furto, foi localizado em uma propriedade rural localizada na Vicinal Durval Luiz Poiani.



Após ser cientificado do mandado de prisão expedido pela Justiça, ele foi levado até a Delegacia de Polícia de Flórida Paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Nossa reportagem falou com o Sargento PM D’Aquino, comandante do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista, que fez questão de destacar o empenho, preparo e dedicação dos policiais militares no cumprimento da Lei e garantia da ordem pública e segurança da população floridense.