Acidente deixa duas pessoas gravemente feridas

Duas pessoas sofreram ferimentos, inicialmente, de natureza grave em uma colisão traseira envolvendo um automóvel e um caminhão na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), no trecho entre Bastos e Iacri, no final da tarde deste domingo, dia 24. As vítimas, que estavam em um veículo são moradores de Buri (SP), e vieram a Bastos para passar o final de ano com familiares. Uma terceira que estava no carro sofreu ferimentos leves.

Segundo apurado no local dos fatos, um veículo da Honda, ocupado por uma família (pai, mãe e filho e uma tia), trafegava no sentido Bastos a Iacri. No quilômetro 100 mais 100 metros, o motorista do carro parou a direita, meio acostamento e meio pista e, acreditando que dava tempo para adentrar em uma chácara a esquerda, tentou seguir e um caminhão baú colidiu na traseira do automóvel. O caminhoneiro informou que não teve tempo hábil para frear.



Consta ainda que o acidente resultou em ferimentos graves em duas pessoas (pai e mãe) que estavam no automóvel. Uma mulher que estava no carro ficou ferida levemente. O filho do condutor do carro não sofreu ferimentos. O condutor do veículo (pai) e a passageira (mãe) foram socorridos por duas ambulâncias de Bastos e a tia pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Municipal. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Atendeu a ocorrência a Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, duas ambulâncias do município de Bastos, equipes da Perícia Técnica e do DER, que realizou a sinalização.