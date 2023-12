Cocipa entrega Fiat Mobi ao ganhador da campanha Hiper Cliente Feliz

A Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista) fez nesta terça-feira (26) a entrega do automóvel Fiat Mobi zero quilômetro ao ganhador da campanha Hiper Cliente Feliz 62 anos. O veículo foi sorteado no sábado (23), antevéspera do Natal, tendo como ganhador o cooperado Ricardo Raimundo Pereira da Silva, morador em Salmourão.

O prêmio é avaliado em R$ 58.990,00. Com a presença de seus familiares, o contemplado recebeu as chaves pelas mãos do gerente comercial da Cocipa, Márcio Cavalaro.

Na rodada final da campanha Hiper Cliente Feliz, sábado passado, a Cocipa sorteou 21 vales-compra no valor de R$ 500 cada. Outros 40 foram sorteados em novembro no Hiper Cocipa e nos autopostos Cocipa de Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz e Adamantina.

Com os 61 vale-compras e o automóvel, a campanha soma 62 prêmios, em alusão aos 62 anos da Cocipa.