Poder Executivo convoca Câmara Municipal para votar projetos sobre Prudenprev e Programa Minha Casa, Minha Vida

Acrescenta o parágrafo 6º, ao artigo 3º, da lei complementar nº 203, de 21 de dezembro de 2015, fixando o mandato do superintendente do Prudenprev com duração de quatro anos, com início no dia 1º de janeiro do quarto ano de mandato do chefe do Executivo municipal, permitido a recondução, e dá outras providências (PLC nº 28/23). Em mensagem remetida ao Poder Legislativo, Ed Thomas explicou que a fixação de prazo de mandato atende a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) como um mecanismo para diminuir a possibilidade de ocorrência de conflito de interesses entre o gestor do instituto de previdência local e o chefe do Poder Executivo. Além disso, a modificação normativa também atende a pedido do próprio Prudenprev. “A previsão é de que os mandatos não sejam coincidentes, permanecendo o superintendente no comando do instituto de previdência mesmo após o término do mandatário que o nomeou”, complementou o prefeito.