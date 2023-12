Polícia Militar recupera botijões furtados e identifica autores

Nesta terça-feira dia 26 de dezembro, os policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior recuperaram produtos de furto em Flora Rica.

A equipe solicitada para atendimento de furto ocorrido no dia anterior no Centro de Flora Rica.

No local, em contato com a vítima, que informou que populares haviam visualizado um homem (40 anos), adentrando a residência, e saído carregando dois botijões de gás de cozinha e que havia outro indivíduo (55 anos) na condução de um veículo.

Em posse das informações fornecidas, a equipe realizou diligências pelo município de Flora Rica e Irapuru e conseguiu abordar os autores, que informaram que haviam vendido o botijão de gás em um estabelecimento comercial.

Foi feito contato no local com o proprietário do estabelecimento, que confirmou que um dos autores havia vendido os botijões.

Diante dos fatos os homens foram encaminhados ao Plantão de Polícia Irapuru.